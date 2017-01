"Paperissima Sprint", papere e risate con Juliana Moreira e il Gabibbo

10:00 - L'estate è finita ma "Paperissima Sprint" non va in vacanza. Dopo la conduzione estiva Giorgia Palmas-Vittorio Brumotti, il varietà di Antonio Ricci torna infatti con l'edizione della domenica, a partire da stasera alle 20.40. Al timone del programma per il quinto anno ci sarà Juliana Moreira, la brasiliana più famosa della tv italiana. Insieme all'inseparabile Gabibbo, Juliana ci mostrerà le papere e i video più divertenti.

Quest'anno "Paperissima Sprint" viaggerà attraverso l’Italia, alla volta delle più belle località della penisola. Tappa di partenza: Norcia, antica cittadina nel cuore dell’Umbria.



Le divertenti gag della Moreira e del Gabibbo si alterneranno a papere di vip e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro.



È possibile inviare i filmati attraverso il sito: www.paperissima.mediaset.it