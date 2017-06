"Paperissima Sprint", al via con Maddalena Corvaglia e Vittorio Brumotti

Da lunedì 12 giugno torna "Paperissima Sprint", il varietà estivo firmato da Antonio Ricci. Confermati alla conduzione, per la seconda edizione consecutiva, l'ex Velina Maddalena Corvaglia e il campione di bike trial Vittorio Brumotti, oltre all'immancabile Gabibbo. In onda dalle più belle località del Salento, i tre conduttori si cimenteranno in tante gag inedite e nella presentazione di nuovi filmati di papere provenienti da tutto il mondo, gaffe ed errori tv.