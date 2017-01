"Orange is The New Black", Ruby Rose rompe con la fidanzata

E' un momento d'oro per la carriera di Ruby Rose , l'attrice lanciata dalla serie tv "Orange Is the New Black", ma i numerosi impegni lavorativi hanno pesato negativamente sulla sua vita privata. Da due anni faceva coppia fissa con la fashion blogger Phoebe Dahl, ma le ragazze si sono dette addio prima delle nozze. A confermarlo "E! News", che svela come la loro sia "stata una rottura serena, si augurano il meglio l'una all'altra".

Di mezzo non ci sarebbe nessun'altra donna ma i chilometri di distanza, che mese dopo mese hanno logorato il rapporto. Una crisi inaspettata, visto che tra le due sembrava andare tutto a gonfie vele e l'attrice 29enne solo qualche mese fa su "Cosmo" aveva speso per la compagna parole piene d'amore: "Ho realizzato tardi che puoi essere una donna ma vestirti come un ragazzo... L'ho capito appena ho incontrato Phoebe. Lei è tutto quello che cercavo: ha talento, è simpatica ed è una persona caritatevole".



Ora che Rose è di nuovo single può concentrarsi anima e corpo sulla carriera, sempre più in ascesa. In questo momento è impegnata nelle riprese di "Resident Evil: The Final Chapter" con Milla Jovovich e Ali Larter, mentre subito dopo si sposterà sul set di "John Wick 2", al fianco di Keanu Reeves.