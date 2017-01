"One Tree Hill": rimpatriata social, ma qualcuno si annoia...

"Peanuts (e una bella addormentata)" commentata divertita Sophia Bush a margine dello scatto che ritrae il cast di "One Three Hill" di nuovo riunito in birreria, a tre anni dalla fine della serie. Ad assopirsi nel bel mezzo del selfie è Bethany Joy Lenz, che nella serie interpretava Haley. Intorno al tavolo gli altri protagonisti dello show: Daphne Zuniga (la mamma di Brooke), Antwon Tanner (Skills) e Paul Johansson (Dan).