"Ok, il prezzo giusto Usa" offre tapis roulant in premio a una concorrente disabile

15:31 - "Ok, il prezzo giusto" "scivola" su un tapis roulant. In una puntata della versione statunitense del gioco, lo show ha offerto, a una concorrente in sedia a rotelle, la possibilità di scegliere il proprio premio tra una sauna e un tappeto da fitness. Se Danielle, questo è il nome della concorrente, ha reagito entusiasta - “Sono entrambi bei premi”, ha detto la donna – il popolo di internet non l'ha pensata allo stesso modo.

La signora avrebbe vinto solo indovinando a quale delle due alternative corrispondesse il prezzo di 3695 dollari. Nel caso di risposta esatta, la concorrente si sarebbe portata a casa il premio di quel valore. Danielle ha azzeccato la risposta, vincendo la sauna. Gaffe scampata? Macché.



L'episodio, che ha creato qualche imbarazzo in studio, ben mascherato dal conduttore Drew Carey, ha suscitato l'ira dei telespettatori, che su Twitter hanno definito fuori luogo la scelta di proporre alla disabile un premio di cui non avrebbe potuto usufruire in prima persona, ma al massimo rivendere o regalare. Il dibattito si è acceso così tanto che ha costretto la CBS, emittente del programma, a pubblicare un comunicato per spiegare le sue ragioni. Nella nota, il network fa sapere che i premi vengono scelti in anticipo rispetto allo show e non sono selezionati in base ai concorrenti”, i quali, invece, vengono estratti tra il pubblico in studio, proprio come accadeva nella versione italiana del quiz.



Dietro all'episodio ci sarebbe dunque solo il caso, esattamente come quando, spiega CBS, “i concorrenti vincono viaggi vacanza nella città di residenza e uomini si aggiudicano pacchetti shopping che includono scarpe coi tacchi e borsette”.