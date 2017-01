"Ok il prezzo è giusto", reunion tra Iva Zanicchi e Ana Laura Ribas in tv

Dal 1999 Iva Zanicchi e Ana laura Ribas non si vedevano insieme in tv. La presentatrice e l'ex valletta sono state infatti le protagoniste indiscusse della trasmissione Mediaset "Ok il prezzo il giusto". A organizzare la reunion è stata Barbara d'Urso che ha preparato una sorpresa alla cantante a "Pomeriggio Cinque". Quando Iva ha visto Ana Laura è balzata dalla sedia, ed è stato subito un tuffo nel passato. Con gli occhi lucidi.