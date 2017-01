"Ok, il prezzo è giusto", conduttore sposa tutto il pubblico

13:53 - Puntata speciale per la versione americana di "Ok, il prezzo è giusto", con decine di fidanzati che si sono sposati in studio sotto la 'benedizione' del conduttore Drew Carey. Dopo aver pronunciato le formule di rito, il presentatore ha unito in matrimonio le coppie, compilando poi i relativi certificati. "Ero autorizzato ad officiare le nozze - ha ammesso - Qualcuno della produzione mi ha registrato su Internet per farlo".

"Ho dovuto firmare ogni singolo certificato - ha ammesso - E' stato faticoso, ce n'erano tantissimi!". Tra gli sposini anche i concorrenti, che erano talmente felici da far passare in secondo piano la competizione.



"C'era un'atmosfera fantastica. Erano tutti eccitati, quasi non importava loro se vincessero o perdessero. Si stavano sposando!" ha confessato il produttore Mike Richards. "Erano coppie reali e siamo stati onorati di ospitarli in questo giorno speciale" ha continuato "Non abbiamo ingannato nessuno, volevamo renderlo divertente rispettando tutte queste coppie che si sono promesse per la vita".