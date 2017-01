"Non hai scelta", il coraggio di una madre su Retequattro

In Francia, trasmessa dal canale TF1, ha avuto un grandissimo successo. Dal 15 dicembre, in prime-time, per tre appuntamenti, Retequattro propone la miniserie in prima visione in chiaro "Non hai scelta - Il coraggio di una madre". Tratta dal bestseller "No second chance" di Harlan Coben, autore americano di thriller di fama mondiale.