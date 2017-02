"Music", ultimo appuntamento con Paolo Bonolis

Terza e ultima puntata della prima edizione di "Music", lo show evento di Paolo Bonolis, in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 1 febbraio. Sul palco per la prima volta Tony Hadley, Loredana Bertè, Arturo Brachetti e Noemi raccontano il legame con la musica della loro vita. Tornano grandi ospiti con nuove esibizioni, come Elisa e Manuel Agnelli e The Kolors che interpretano "My Sharona".