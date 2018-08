"Music", Marilyn Manson: "Adoro Fellini, per me è un grande regista e autore"

Durante il primo appuntamento con la seconda edizione di "Music", l'intervista a Marilyn Manson giocò sicuramente un ruolo fondamentale: ironico, brillante e ricco di humor, l'artista si dimostrò molto disponibile nel rispondere alle domande spaziando fra i temi più disparati. Dal non accettarsi come Brian Hugh Warner e aver deciso di diventare Marilyn Manson, fino ai temi che da sempre affronta nelle sue canzoni: religione, politica, sesso. Non mancò, però, lo spazio per parlare di libri e film (a questo proposito ammise la sua assoluta preferenza per Federico Fellini): sembra che per lui la simbologia religiosa sia un aspetto fondamentale, quasi un'ossesione che si potrebbe forse attribuire al padre, un prete che venne a mancare qualche mese prima di questa intervista.



La caratteristica fondamentale di Marilyn Manson è essere un personaggio che ama provocare: quando parla della sua vita è difficile capire dove sia la verità e dove invece la sua voglia di essere disturbante a tutti i costi. A Bonolis, però, ammise che il suo grande dispiacere è non riuscire a spaventare come ai vecchi tempi, perché ora molti lo vivono come una sorta di cartoon, chiedendogli i selfie per strada. L'intervista si spostò poi inevitabilmente verso le accuse e l'odio che molti rivolgono a Manson. "È il primo angelo caduto all’inferno" spiegò quando Bonolis gli chiese del suo tatuaggio di Lucifero, uno fra i tanti motivi per cui appunto Manson è malvisto. "Forse tutti potremmo essere l’angelo ribelle caduto e salvare il mondo adesso, e forse se c’è uno che può farlo sono io".



Riguardo ai suoi lavori più recenti, Manson avrebbe composto una cover per il prossimo film dedicato ai Nuovi Mutanti, New Mutants, che però debutterà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo soltanto ad agosto 2019.