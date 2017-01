"Music", con le star della musica un debutto con il botto

Debutto in grande stile per "Music", lo show condotto da Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5, che ha visto sfilare grandi nomi della musica nostrana e internazionale, da Simon Le Bon a John Travolta, da Fedez a Francesco Renga. Lo spettacolo ha raccolto 4,6 milioni di telespettatori per uno share del 21,23%. "Abbiamo assistito a un evento magnifico, uno show dal respiro internazionale" commenta il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri.