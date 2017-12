"Music", Checco Zalone torna in tv dopo due anni d'assenza

Il secondo appuntamento con "Music", in onda mercoledì 13 dicembre in prima serata su Canale 5, vedrà come protagonista Checco Zalone e il suo ritorno in tv dopo due anni d'assenza. Negli ultimi anni si è imposto come il Re Mida della comicità al cinema grazie a film dagli incassi record come "Quo Vado?", "Sole a catinelle", "Che bella giornata" e "Cado dalle nubi", ma la musica è da sempre la sua grande passione.