"Music", Anastacia confessa: "Dopo il cancro ho imparato ad amare la vita"

Sul palco di "Music", lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, la cantante americana Anastacia ha incantato il pubblico con una versione suggestiva di "I Don't Want to Miss a Thing" degli Aerosmith. Un brano che per lei ha un significato molto particolare perché "la prima volta che l'ho cantata è stato subito dopo aver scoperto di avere il cancro. Abbiamo bisogno di canzoni come questa, per ricordarci di amare la vita"