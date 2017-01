"Mr. Robot", rinnovata la serie per la terza stagione

USA Network ha rivelato di aver rinnovato la serie di "Mr. Robot" per una terza stagione, attesa nel 2017. Ottima notizia per i fan dello show creato da Sam Esmail che vede come protagonista l'hacker sociopatico e tossicodipendente Elliot Alderson. Il canale è rimasto soddisfatto dei risultati e del prestigio accumulato grazie ai numerosi premi vinti ai Golden Globe e ai TCA Award .

"Non potremmo essere più orgogliosi di Mr. Robot, una serie che ha sfidato le regole, catturato lo spirito del tempo ed è stata premiata come uno dei migliori drama in tv", ha commenta il presidente di NBC Universal Cable Chris McCumber in un comunicato.