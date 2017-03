"Mr. Robot", la seconda stagione del cyber-thriller al via dal 30 marzo

Nel corso di un'intervista, Esmail ha parlato del riscontro ricevuto dalla comunità hacker sulla serie. "Stimo e rispetto gli hacker - ha spiegato lo showrunner - e sono cresciuto con molti di loro. Ma sono persone riservate. Infatti non mi sono confrontato con loro quanto avrei voluto. Ad esempio, so che Edward Snowden in un'intervista ha detto di essere un fan della serie. Adorerei parlare con Snowden, ma per mia sfortuna non ha intenzione di farlo. Ha i suoi buoni motivi".



Tra i tanti titoli della colonna sonora "Everybody Wants To Rule The World" dei Tears for Fears; "Celebration" dei Kool & The Gang; "Dear Mama" di 2PAC; "Take Me Home" di Phil Collins; "Le Nozze Di Figaro" di Mozart; "Walking In My Shoes" dei Depeche Mode.