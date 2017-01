"Mothers - Mamme allo specchio", arriva il docu-talk sulle donne

Si intitola "Mothers - Mamme allo specchio" il nuovo docu-talk di La5 che partirà il 19 ottobre in prima serata. Quattro donne/mamme dagli stili di vita diversi hanno accettato di farsi riprendere nella vita di tutti i giorni per rivedere insieme le immagini della loro quotidianità e confrontarsi su cosa significhi essere madri. Un progetto sviluppato su 5 puntate da 45 minuti l'una per analizzare il ruolo delle donne/mamme nella nostra società.

Su La5, canale tematico free con target femminile focus quindi sui bisogni delle donne con il supporto di Kinder Cereali, brand da sempre vicino alle famiglie italiane che da 3 anni è al fianco delle mamme (prima con l’iniziativa “Posso aiutarti, mamma?” e poi con il progetto “#PromessaMantenuta”), e che vuole sensibilizzare la collettività sui piccoli gesti che ognuno può fare per dar loro un supporto nell’affrontare una quotidianità sempre più complessa da gestire.



Quest’anno, grazie ai risultati emersi da una ricerca quanti/qualitativa condotta da IPSOS (istituto di ricerca internazionale) che hanno delineato un identikit complesso e sfaccettato della mamma/donna contemporanea, Kinder Cereali ha deciso di supportare la realizzazione di “Mothers – Mamme allo specchio” che dà voce a 4 donne/mamme, riprendendo la loro vita famigliare e offrendo successivamente loro la possibilità di rivedersi, analizzarsi e confrontarsi.



Il messaggio di sensibilizzazione vive anche in una campagna digitale che, in più fasi, avrà il ruolo di sostenere e rendere sempre vivo questo tema. Con l’obiettivo di garantire un’ampia copertura del target e di ingaggiarlo, sul portale www.donnamoderna.com verrà inoltre realizzato uno speciale sui temi affrontati nelle puntate e declinati in vari articoli.



Questa operazione di branded content è stata creata e sviluppata ad hoc dal Team Crossmedia Branded di Publitalia e Mediamond insieme a Kinder Cereali, RTI e la casa di produzione YAM112003.