"Morirai domani": per Luca Abete macabro scherzo o avvertimento?

Nei giorni scorsi era stata anche aperta una pagina Facebook ad hoc sulla morte del fotografo. E proprio attraverso Facebook lui ha risposto. "Questo è il PREZZO che son costretti a pagare coloro che con coraggio raccontano realtà scomode e taciute da tutti - ha scritto in un post -. Dopo la pagina Facebook sulla mia morte di qualche giorno fa, ecco una nuova intimidazione: hanno modificato così la scheda su WIKIPEDIA che parla di me! Secondo loro domani dovrebbe essere il mio ULTIMO GIORNO ... non hanno capito, invece, che siamo in tanti e... NonCiFermaNessuno!!!".



Tra l'altro questo tipo di intimidazione non è nuovo per l'inviato Mediaset. Già nel 2014 la data di morte era stata inserita sulla sua pagina di Wikipedia, con tanto di frase esplicativa: "Viene ucciso dalla camorra perché troppo scomodo".