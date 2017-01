18 febbraio 2015 "Modern Family", arriva l'episodio girato interamente con pc, smartphone e tablet Il 25 febbraio la ABC manderà in onda "Connection Lost", puntata della sesta serie girata utilizzando solo i nuovi strumenti tecnologici Tweet google 0 Invia ad un amico

11:14 - “Modern Family” ha un nuovo protagonista: la tecnologia. Il 25 febbraio la ABC manderà in onda “Connection Lost”, episodio di mezz'ora della sesta stagione della serie tv girato interamente con l'ausilio di pc, smartphone e tablet. La puntata si sviluppa tutta in rete e ruota intorno al tentativo di Claire (Julie Bowen) di contattare Haley (Sarah Hyland) dopo un litigio, utilizzando posta elettronica, social network e altri strumenti.

Il co-ideatore e produttore della sitcom, Steven Levitan ha spiegato di essersi ispirato alla sua vita quotidiana. L'intuizione sarebbe infatti arrivata quando la figlia, che è al college e non vive con lui, l'avrebbe contattato utilizzando il software di videochiamata FaceTime, mentre stava navigando in rete: “Avevo aperto la posta elettronica e alcuni siti e all'improvviso è apparsa mia figlia – ha raccontato Levitan – Potevo vedere lei, me e quello che stava accadendo alle mie spalle e ho capito che tutti quegli schermi erano perfetti per raccontare qualcosa”. L'episodio Connection Lost sarà trasmesso anche in Italia nei prossimi mesi.