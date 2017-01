"Mistero Adventure" si rinnova con Laura Torrisi e Fabio Troiano

"Mistero" si rinnova e si trasforma in "Mistero Adventure". Tante le novità nella nuova stagione, al via lunedì 14 dicembre, in prima serata, su Italia 1. Accanto ai veterani Daniele Bossari ed Eleonoire Casalegno, nella squadra di inviati debuttano Laura Torrisi e Fabio Troiano. Insieme saranno protagonisti di missioni da brivido in giro per il mondo, in puntate monografiche dedicate a grandi viaggi, dal Perù alla Spagna, da Israele alla Turchia.