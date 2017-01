"Mistero Adventure" riparte dai segreti della Turchia

Quarto appuntamento con "Mistero Adventure" lunedì 4 gennaio in prima serata su Italia 1. Il programma, come di consueto, offrirà suggestivi viaggi alla scoperta di terre lontane. Laura Torrisi e Fabio Troiano questa volta andranno in Turchia, per indagare quali segreti e misteri nasconde il paesaggio della Cappadocia.