"Miracle Tunes" arriva in Europa: aperti i casting

Tre ragazzine tra i 10 e i 13 anni che combattono il male grazie al canto e al ballo. Sono le protagoniste di " Miracle Tunes ", serie in live action diventata un fenomeno in Giappone e che ora arriva anche in Italia. Sono stati aperti i casting per la versione europea che dovrebbe essere realizzata entro settembre 2018 da Blasteem e dal regista Roberto Cenci , che ha lanciato i casting.

Chi volesse partecipare deve inviare, tramite i propri genitori, un video in cui canta e balla all'indirizzo mail casting@blasteem.com. In questo modo si potrà prendere parte ai casting che si terrano nei prossimi tre mesi.



La serie, in live action, mescola realtà e animazione, una sorta di incrocio tra i "Power Rangers" e "Violetta", per raccontare le vicende delle Miracle Miracle. In Giappone è diventata un vero fenomeno, con le ragazzine che si vogliono vestire come le tre protagoniste, e Roberto Cenci e Blasteem ne hanno acquisito i diritti certi della presa sul nostro pubblico anche se ancora non si sa se la versione europea sarà destinata alla televisione o al web.



Cenci, famoso regista di alcuni dei più importanti show della tv italiana, è soprattutto l’artefice dei più noti programmi musicali coi bambini da "Ti lascio una canzone" a "Io Canto". Grande scopritore di talenti: dalla sua intuizione di far cantare insieme tre bambini dentro lo show di Rai1 è nato il gruppo "Il Volo".