"Mio padre, il poliziotto che ha forgiato un artista"

Renato Zero si confida e si confessa a Maria De Filippi, durante l'intervista trasmessa ad "Amici", avente per singolare filo conduttore oggetti della vita di tutti i giorni, tratti da un baule. Toccando un distintivo della polizia di stato, il cantante romano racconta: "Mio padre era un poliziotto e ha avuto il merito di aver forgiato un artista, di avergli permesso di circolare per Roma in piume di struzzo e paillettes". Quindi, prendendo in mano la foto di Franco Califano, il ricordo commosso: "E' stato un maestro di vita. Ho avuto il piacere di conoscerlo quando avevo 18 anni e da quel momento ho acquisito un fratello e un mentore".