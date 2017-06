"Michael Jackson: Searching For Neverland", arriva il biopic per la televisione

E' online il trailer di "Michael Jackson: Searching For Neverland", il nuovo biopic dedicato al Re del Pop, in onda in prima visione sul network USA Lifetime il prossimo 29 maggio. Tra i film per la televisione più attesi, racconta gli ultimi anni della vita della popstar attraverso gli occhi delle sue guardie del corpo. La trama si basa infatti sul libro "Remember The Time: Protecting Michael Jackson In His Final Days", pubblicato nel 2014, dai due fedelissimi bodyguard Bill Whitfield e Javon Beard, e offre uno scorcio inedito nella vita privata di Jackson.