"Miami Vice", Vin Diesel al lavoro sul reboot

" Miami Vice " torna, con una versione tutta nuova. I fan della serie cult possono festeggiare. Perché secondo quanto riporta "The Hollywood Reporter", Vin Diesel e la rete Nbc avrebbero unito le forze per riportare in tv nuove avventure come quelle che negli Anni Ottanta (per cinque stagioni tra il 1984 e il 1989) hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori.

L'idea di rilanciare la serie tv sarebbe della star di "Fast and Furious" con Chris Morgan, già collaboratore della saga. Oltre ai due ci saranno anche Ainsley Davis e Shana Waterman di Wayward Pines, mentre la scrittura sarà affidata a Peter Macmanus. Il nuobìvo "Miami Vice" sarebbe in programmazione per la stagione 2018-19.

In Italia arrivò per la prima volta nel 1986. Protagonisti erano Don Johnson e Philip Michael Thomas, i due bulli Sonny e Rico, detective belli sfrontati e dai vestiti sgargianti e che avevano la faccia tosta di arrivare sul luogo del del crimine a sgommando a bordo di una Ferrari. Fu la prima serie tv a sfruttare tecniche fino a quel momento soltanto cinematografiche, come la fotografia, le luci, il montaggio e soprattutto la musica, che allora non veniva ancora solitamente usata nelle produzioni televisive.

Il successo vero arrivò nella seconda stagione quando si trovò quasi a sorpresa dopo un debutto debole in cima alle classifiche d'ascolto. Durante la prima stagione fu utilizzata una replica della Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spyder, assemblata utilizzando come base una Chevrolet Corvette. Il solo esemplare autentico è quello che compare parcheggiato per pochi secondi nell'episodio pilota. La leggenda racconta che per far cessare questa situazione imbarazzante, Enzo Ferrari avesse donato due autentiche Ferrari.

Durante tutta la serie furono utilizzate numerose auto sportive e di lusso tra le più famose degli anni 1980. Poi nel 2006 è arrivato il film con Colin Farrell e Jamie Foxx. Ora l'emittente Nbc sviluppando un progetto per riportare in tv le avventure dei detective James Crockett e Ricardo Tubbs.