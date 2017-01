27 dicembre 2014 "Miami Vice", su eBay in vendita la Ferrari La Testarossa è una delle due auto che nel 1986 venne fornita agli Universal Studios da Maranello: si può acquistare per 1,7 milioni di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

15:34 - Ha percorso solo 16 mila chilometri e si può acquistare per 1,7 milioni di dollari. E' in vendita su eBay, ancora per 11 giorni, la famosa Ferrari utilizzata nella serie tv "Miami Vice". Tra le più conosciute nella storia delle produzioni di Hollywood, la Testarossa è una delle due auto che nel 1986 venne fornita agli Universal Studios da Maranello.

Quella di Enzo Ferrari, infastidito dall'impiego nelle due stagioni iniziali di una falsa Daytona Spider, fu una vera e propria battaglia. All'inizio, infatti, nella serie venne utilizzata una vettura che recava illegalmente lo stemma del cavallino, per ridurre i costi di produzione. Alla fine della disputa si arrivò ad un accordo che prevedeva che la falsa Daytona usata da James "Sonny" Crockett (l'attore Don Johnson) dovesse sparire dalla sceneggiatura dopo un incidente in cui rimaneva distrutta e che la nuova Testarossa diventasse la protagonista a quattro ruote della serie poliziesca ambientata in Florida.



La Casa di Maranello consegnò agli Universal Studios due fiammanti berlinette di colore nero (erano caratterizzate da un solo specchio retrovisore sul lato del guidatore) ma il regista Michael Mann decise di cambiarne il colore in bianco perché le attrezzature di ripresa del tempo non permettevano una qualità ottimale delle immagini di auto scure. La Testarossa sfrecciò fedelmente guidata da Crockett nella terza, quarta e quinta stagione di "Miami Vice".