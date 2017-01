"Metropolis", in arrivo la serie tv dal creatore di "Mr. Robot"

Secondo l’Hollywood Reporter, la UCP sembra aver ipotizzato un budget di dieci milioni di dollari a episodio. La trama dell'adattamento sarà la stessa del cult, avrà luogo in una società futura in cui ricchi industriali governano la grande città grattacielo, mentre una classe inferiore di lavoratori vivono nei sotterranei. Due amanti, rischieranno tutto per far cadere l'intero sistema.