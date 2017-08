"Melaverde Magazine", dai funghi ai fichi: che giro enogastronomico!

E' in edicola il numero di settembre di " Melaverde Magazine ", il mensile abbinato alla trasmissione condotta da Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli . Un vero e proprio giro d’Italia nel turismo e nell’enogastronomia tra ristoranti, trattorie, agriturismi, allevamenti e coltivazioni: dai funghi della Val di Taro al provolone della Val Padana, dal Carso triestino alla Maremma, dal Verdicchio di Jesi ai fichi di Cosenza.

Raspelli parla della legge che sta per entrare in vigore e che prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine della materia prima per la pasta. La Hidding racconta i particolari di una delle sue puntate più interessanti, quella sui 2.500 metri del Colle del Gran San Bernardo, nel più antico allevamento al mondo di cani di quella razza.

Nelle quattro pagine in cui si presenta la trasmissione uno degli autori di Melaverde, il giornalista Luca Liberati, racconta l’avventura di Vigilio Giovanelli che dal nulla, nel 1990, creò quella cooperativa che doveva far conoscere al mondo il granoturco del suo paese, Storo,in provincia di Trento. Grande rilievo poi all’olio extra vergine targato Liguria e, in particolare, al frantoio dell'azienda agricola Sommariva di Albenga (Savona) già raccontata a Melaverde da Raspelli.

Ecco quindi altri servizi: sui funghi del Val di Taro, sul Carso triestino, sulla Maremma , sul provolone della Val Padana,sui fichi di Cosenza… Oltre a ristoranti, agriturismi, alberghi, ricette, scuola di cucina,negozi e prodotti ci sono anche i vini: Fabiano Guatteri e Laura Tajoli in questo mese raccontano il Verdicchio di Jesi.