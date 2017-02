"Melaverde", il programma televisivo diventa un magazine

“Melaverde”, programma televisivo di successo ideato da Giacomo Tiraboschi, diventa anche magazine mensile. Dal 18 febbraio infatti sarà in edicola, al prezzo di 2,90 euro, con oltre 100 pagine di notizie e informazioni relative ai prodotti delle grandi eccellenze del nostro Paese. Come per la trasmissione anche sul magazine i due volti “Melaverde”: il giornalista Edoardo Raspelli e la conduttrice Ellen Hidding.

Un nuovo grande progetto edito da Fivestore – Media4Commerce S.p.A. in coedizione con Conti Editore dell’editore Roberto Amodei.

Come il seguitissimo appuntamento della domenica mattina di Canale 5, la rivista parlerà dei prodotti di eccellenza del nostro territorio e la loro trasposizione sulla tavola con le ricette abbinate ad una parte di turismo enogastronomico. Il mensile nasce quindi con la medesima linea editoriale del programma televisivo con in aggiunta tutta una sezione pratica di turismo e di ricette con i prodotti di eccellenza. Molto spazio viene dato ai produttori, ma anche a chef, cuochi, negozi, trattorie, ristoranti, boutique hotel e alberghi che fanno della tradizione e della qualità un punto di forza.



L’impostazione del magazine Melaverde si basa sulla valorizzazione dei prodotti dell'eccellenza della nostra terra e mare. Partendo da questi prodotti ogni mese, il periodico andrà ad evidenziare le eccellenze con una costante attenzione e distribuzione delle scelte da Nord a Sud della penisola. Così strutturato rispetta la linea editoriale del programma e soddisfa anche le esigenze dei lettori.



La rivista si rivolge a tutti coloro con la passione della cucina e della buona tavola al punto che, nelle loro scelte, non si fermano sui semplici prodotti della grande distribuzione, ma vogliono “esplorare” alimenti particolari e di qualità, amano ricercarli e, stimolati dal magazine, studiano e praticano un turismo volto a scoprire le tradizioni e le unicità dei nostri prodotti e della nostra cucina. Temi che portano ad un comune denominatore: la passione per la tavola e per i prodotti dell’eccellenza del nostro territorio.



Come per la trasmissione anche sul magazine Melaverde non potevano mancare i due volti che sono “Melaverde”, il giornalista Edoardo Raspelli e la conduttrice Ellen Hidding. “La mela è da sempre un frutto che da quando c’è la trasmissione Melaverde è anche un emblema di Terra, Territorio, Tradizione e Talento”, ha dichiarato Edoardo Raspelli : “Terra è il suolo che coltiviamo, che calpestiamo e che qualche volta -troppo spesso- distruggiamo. Territorio è l’ambito geografico di quella data terra. Tradizione sono usi, costumi, linguaggi, dialetti di quel preciso territorio. Talento la capacità di gustare la propria terra, di amarla, di coccolarla, di rispettarla e coltivarla”.