"Mediaset Premium, nuovi canali tra sport in esclusiva, film e serie tv"

Champions in esclusiva, oltre al campionato, ma anche sport come ciclismo e tennis, film e serie tv. Il direttore dei contenuti di Mediaset Premium Yves Confalonieri presenta la rivoluzione a Paolo Liguori , direttore editoriale contenuti multimediali. "Il calcio è in esclusiva per tre anni solo sulle nostre reti - spiega Confalonieri - abbiamo aperto un nuovo canale che nasce il primo luglio dedicato alla passione calcio, informazione ed eventi".

"Premium Calcio sarà un canale dedicato esclusivamente al calcio - continua Confalonieri - Arricchiamo il prodotto, siamo gli unici a poter dare delle immagini dallo spogliatoio, le prime interviste saranno infatti di Premium, come anche la famosa intervista tra primo e secondo tempo". E poi ci sarà Premium Sport: "All news sport - prosegue il direttore dei contenuti di Mediaset Premium - è un altro canale, che trasmetterà dalle 7 del mattino con tre ore di rassegna stampa, wags, le città europee più legate alla Champions e 8 ore di informazione tutti i giorni".



Nuovi studi, canali in HD, e un linguaggio tutto nuovo legato ai social. Cambiano infatti anche i contenuti: "A fine partita chiediamo agli utenti di mandarci le domande da fare al loro allenatore". Non solo sport. "Abbiamo raggiunto un accordo con Warner e Universal per le esclusive di film e serie, più della metà della produzione di serie e cinema americana, sarà nostra. Senza escludere i documentari".