"Maurizio Costanzo Show", Ivana Trump: "Donald farà grandi cambiamenti"

Nella puntata domenicale del "Maurizio Costanzo Show" , il conduttore ha parlato con Ivana Trump , in collegamento telefonico da New York attraverso Rossano Rubicondi, suo quarto marito, e ospite in studio. Alla richiesta di un commento sulle elezioni l'ex moglie del miliardario americano ha detto: "Naturalmente ho votato Donald, è un uomo di business che farà grandi cambiamenti".

Maurizio Costanzo ha invitato Ivana Trump in Italia e e lei ha promesso che presto sarà ospite della trasmissione. Nella serata, il presentatore aveva riproposto, per "personale civetteria", uno stralcio dell’intervista realizzata in America al neo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Intanto, la seconda puntata del nuovo ciclo in prima serata su Rete 4 del "Maurizio Costanzo show" cresce e raggiunge il 5.33% di share, pari a 1 milione 089 mila spettatori.