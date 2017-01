"Mattino Cinque", Rita Dalla Chiesa è la nuova opinionista

12:53 - Dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo, Rita Dalla Chiesa torna a Canale 5 nelle vesti di opinionista per "Mattino Cinque". "Mi piace immaginarlo come un riavvicinamento, ma dopo questa esperienza potrebbe finire tutto - racconta a Sorrisi Canzoni e Tv - Sono in collegamento da Roma, ma se sarà possibile andrò di persona a Milano. C'è più immediatezza stando in studio".

In collegamento dal "Centro Palatino di Roma, proprio dove ho iniziato a fare tv!" Rita commenterà gli ultimi sviluppi dei casi di cronaca insieme al conduttore Francesco Novella: "Siamo partiti bene. E' un giornalista giovane, preparato e intelligente, che non teme gli si possa rubare la scena. Non è da tutti".



La televisione rimane il suo grande amore e ammette che "sono anche disposta a trasferirmi a Milano. Sia perché amo la città sia perché posso incontrare di persona i miei interlocutori di lavoro, vedersi è importante". E tra i progetti futuri non le dispiacerebbe fare il giudice per un talent: "Ci starei, vanno tanto di moda adesso".