"Matrix Chiambretti" riparte da Simona Ventura, Pupo e Myss Keta

L’universo femminile, nelle sue svariate declinazioni, sarà protagonista anche di questa nuova edizione. Nel primo appuntamento infatti, La Repubblica delle donne ospiterà un nuovo Presidente, Vittoria Schisano, la prima attrice italiana ad aver intrapreso pubblicamente il lungo percorso di cambio di genere.



Tra le novità, “Casa Russia”, uno spazio dedicato all’arrivo dei mondiali di calcio, in cui verranno ospitati personaggi del panorama artistico italiano, famosi anche in Russia. Pupo infatti, negli ultimi anni, è molto amato dal pubblico sovietico.



Essere o apparire, sarà il tema della prima puntata e avrà come ospiti tre diverse donne che racconteranno il loro percorso personale: Simona Ventura, Francesca Barra e la performer situazionista Myss Keta che presenterà inoltre, il video del suo ultimo singolo.



Tornano poi al “tavolo” di Piero Chiambretti le editorialiste Alda D’Eusanio, e Madre Maria Vittoria Longhitano, l’arcidiacona della Chiesa Episcopale a cui si aggiunge una new entry d’eccezione: Drusilla Foer attrice eclettica e icona di stile. Al cast fisso del programma anche il trio “Appassionante” composto da bellissime cantanti soprano che ogni settimana interpreteranno, con lo stile che le contraddistingue, un inno di una squadra che parteciperà ai prossimi mondiali. Cristiano Malgioglio poi, direttamente da Cinecittà, si collegherà per dare aggiornamenti originali su Grande Fratello.