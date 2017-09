"Matrix", al via la nuova stagione il 12 settembre su Canale 5

Quanto alle novità di questa edizione, la redazione del programma è al lavoro per costruire delle puntate-evento: meno talk in senso tradizionale dunque, e più reportage anche internazionali, con il consueto stile lontano dai codici del mainstream e del politicamente corretto. Non mancheranno, inoltre, interviste esclusive con personaggi mai visti.



Il programma - che vede la presenza anche di Greta Mauro - vestirà un look più minimalista per la conduzione di Nicola Porro, mentre si trasformerà in un palcoscenico televisivo di grande impatto per accogliere Piero Chiambretti e i suoi ospiti.