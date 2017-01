"Masters Of Sex", di Kristina Hager il più bel nudo di schiena dell'anno

Da alcune stagioni è una delle serie più apprezzate della tv americana ma anche una delle serie più nude. E " Masters Of Sex " non si smentisce mai. A farsi notare questa volta è stata Kristina Hager , protagonista generosa sia con un un topless che con un nudo integrale ripreso da dietro. E proprio questo ha colpito molti che lo hanno definito il più bel lato B della stagione televisiva Usa .

Negli Stati Uniti la serie è arrivata ormai a metà della terza stagione, raccogliendo nel suo percorso successo di pubblico e premi, anche se proprio in questa stagione le critiche sono state meno unanimemente positive rispetto al passato.



Kristen Hagerè un'attrice canadese che finora si è divisa tra cinema e televisione, principalmente in produzioni di discreto livello, eccezion fatta per "Alien Vs Predator", che rimane il film di maggior successo da lei interpretato.