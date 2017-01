"Married At First Sight", il reality che fa sposare gli sconosciuti

Dopo la Danimarca, che l'ha lanciato, e gli Stati Uniti, approda in Inghilterra "Married at First Sight", il reality che fa sposare due perfetti sconosciuti. Le regole sono semplici: la coppia si conosce solo davanti all'altare, i partner vengono invece scelti da un team di psicologi ed esperti. Nella prima puntata, che andrà in onda il 9 luglio in prima serata, fiori d'arancio per Emma e James.