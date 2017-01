"Mariottide", la sitcom di Maccio Capatonda in esclusiva su Infinity (ma in anteprima su Italia 1)

In esclusiva su Infinity, arriva dal 26 ottobre "Mariottide", la sitcom di e con Maccio Capatonda. Si tratta del primo esempio di serie italiana direttamente per un servizio streaming on demand. Molti nomi dello spettacolo hanno preso parte al progetto, da Ale e Franz a Raul Cremona, passando per Nino Frassica, Jake La Furia, Francesco Mandelli. I primi due episodi saranno trasmessi in anteprima esclusiva a mezzanotte su Italia 1.