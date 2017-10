"Mamma ho fatto un film porno", lo scherzo della figlia a Eva Henger

Le aveva detto di raggiungerla dall'Ungheria perché aveva una cosa importante da dirle. Certo Eva Henger, ex pornostar e ora opinionista televisiva, non poteva immaginare quello a cui sarebbe andata incontro. Con la complicità de Le Iene, la figlia Mercedesz ha infatti finto di farle credere che avrebbe intrapreso la carriera dei film porno perché si era sempre sentita nella sua ombra. Il tutto con un falso video girato apposta per l'occasione. La reazione di Eva Henger non è stata delle migliori: ha picchiato l'uomo che avrebbe avanzato la proposta di carriera alla figlia, ha insultato lei e dopo grida, strepiti e minacce è uscita di casa in lacrime. È a quel punto che Mercedesz l'ha rincorsa per rivelarle la verità, facendole tirare un sospiro di sollievo e sollevandola da un grosso peso.