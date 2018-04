"Malelingue", il brano di Emma Marrone che parla di cyberbullismo

L’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show è stata dedicata al bullismo e al cyberbullismo. Tra gli ospiti intervenuti sul palco c’è stata anche la cantante Emma Marrone, che ha deciso di dedicare a questo delicato tema la canzone "Malelingue" tratta dal suo ultimo album "Essere qui". "Da anni mi occupo di cyberbullismo, ho parlato di questi casi e mi sembrava giusto comunicare il problema anche attraverso la musica", spiega la cantante che poi accenna a cappella una strofa della canzone. Poco dopo l'ex coach di Amici ha ammesso di essere sottoposta giornalmente a "offese e critiche ingiustificate". "Al miglioramento della tecnologia non è conseguita un avanzamento della cultura, c’è molta ignoranza e le parole non contano più niente. Il cattivo esempio viene spesso dagli adulti e i ragazzini sono lo specchio della società", sostiene Emma, che racconta come le sue maggiori hater siano madri di famiglia e donne mature. "Se una mamma mi offende in maniera pesante, non si può sperare che i figli crescano in maniera diversa".