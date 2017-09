"Mai dire GFVip", la Gialappa's Band racconta la Casa con irriverenza

Prende il via mercoledì 27 settembre, in seconda serata su Italia 1, "Mai dire GF Vip", guidato dalla Gialappa's Band. Il programma del trio composto da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto sarà per la prima volta in versione celebrity, dopo l'esordio nel 2000 in concomitanza con il primo Grande Fratello.