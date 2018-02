"Magnum P.I.", via al reboot: ecco chi sostituirà Tom Selleck

Il reboot di "Magnum P.I." ha il suo protagonista e non sarà Tom Selleck. La Cbs ha annunciato che l'investigatore privato Thomas Magnum nella nuova versione della serie sarà interpretato da Jay Hernandez, visto al cinema in "Suicide Squad" e in tv in "Scandal". A dirigere il pilot del crime drama (che diventerà una serie solo dopo l'approvazione del network) è stato chiamato Justin Lin, regista della saga "Fast & Furious".