"Made in Sud" piange Massimo Borrelli dei Due X Duo

"Hai fatto ridere sempre tutti ma adesso ci toccherà piangere senza sosta. Non ci posso credere. Buon viaggio amico mio", ha scritto sui social Bellini, il primo a dare la notizia della scomparsa prematura di Massimo Borrelli.



"Questa mattina. ....troppo presto Massimo ci ha lasciati. Ha dovuto accettare una scrittura da un un impresario al quale non si può dire di no. Rideremo ancora per te.....sorrideremo pensando a te anche se è difficile. Cosa farei con cento milioni di euro ora? Pagherei per poterti riabbracciare... RIP", è il messaggio pubblicato sulla pagina Fb dei Due X Duo dall'altro membro della coppia comica napoletana, Peppe Laureto, che ha citato uno dei tormentoni tratti dagli sketch proposti durante "Made in Sud".