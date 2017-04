"Made in Italia 1", in arrivo quattro novità di primavera

Quattro novità, quattro produzioni originali " Made in Italia 1 ". La rete diretta da Laura Casarotto punta su una primavera esagerata e tra fine aprile e metà maggio lancia, tra prima e seconda serata: " Carpool Karaoke " con il rapper Jake La Furia , " Gogglebox ", " Bring The Noise " il game show musicale condotto da Alvin e " Emigratis 2 " con Pio e Amedeo che volano in prima serata.

In prima serata arriva la seconda edizione di "Bring The Noise" con Alvin. Nei cinque nuovi appuntamenti, due squadre di personaggi famosi si scontrano in prove divertenti e sorprendenti. E come dice il titolo, il caos è garantito. Dopo il successone notturno che ha stupito tutti, "Emigratis 2" vola in prima serata. Il programma dei due "Robin Hood" scrocconi che viaggiano gratis nel mondo "togliendo ai ricchi per dare a loro stessi" conclude la stagione con una puntata in onda alle 21.

In seconda serata, invece, debutta giovedì 27 aprile l'unico vero e originale "Carpool Karaoke", la versione italiana del programma che negli Stati Uniti ha coinvolto le più grandi popstar del mondo, raggiungendo oltre 150 milioni di visualizzazioni sul web. Ogni giovedì La Furia si metterà alla guida di un'auto e tirerà a bordo, per cantare a squarciagola, celebrità di ogni genere. Il primo compagno di viaggio sarà J-Ax.

E' molto piaciuto "Gogglebox", il primo fixed show italiano che "guarda chi guarda la tv". Italia 1 lo rivuole e lo manda in onda da maggio in seconda serata dopo il successo della scorsa stagione. Nuove cattiverie su nuovi programmi in onda: commenti senza filtri e senza conduttori dai salotti dei telespettatori italiani.