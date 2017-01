25 marzo 2015 "Mad Men", Jon Hamm in riabilitazione per abuso di alcol La star ha trascorso 30 giorni in una struttura del Connecticut. In passato aveva ammesso di aver sofferto di depressione Tweet google 0 Invia ad un amico

14:08 - La star di “Mad Men”, Jon Hamm è finita in rehab. L'attore, 46 anni, ha trascorso un mese al Silver Hill Hospital, in Connecticut, dove si è sottoposto a un programma di riabilitazione per risolvere i suoi problemi con l'alcol. Ricoverato alla fine di febbraio, Hamm è già tornato a casa, come ha fatto sapere il suo portavoce. Hamm non aveva mai parlato prima della sua dipendenza dall'alcol, ma nel 2010 aveva rivelato di aver sofferto di depressione.

"Con il sostegno della sua compagna, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm ha recentemente completato il trattamento contro la dipendenza da alcol. La coppia ha chiesto che venga rispettata la sua privacy", ha detto il portavoce dell'attore, reso famoso dalla serie tv in cui interpreta il protagonista Don Draper, anche lui curiosamente afflitto da problemi con l'alcol.



"Sono sempre sorpreso quando le persone mi dicono, 'io voglio essere come Don Draper' – aveva detto l'attore in un'intervista rilascia al Time - "Io rispondo, 'Vuoi essere un miserabile ubriacone?' Io non credo che qualcuno voglia essere qualcosa di simile”. In un'altra dichiarazione rilasciata al The Guardian, Hamm rivelò di essere stato in terapia per una depressione cronica: “ Ero in cattive condizioni. Mi sono curato e per un breve periodo ho dovuto anche prendere gli antidepressivi, che mi hanno aiutato molto”.



Mad Men è una serie tv nata nel 2007, molto popolare negli Stati Uniti e trasmessa anche in Italia. Il prossimo 5 aprile, negli Usa andrà in onda l'ultimo episodio della settima stagione. Hamm ha recitato in molte pellicole, tra cui Space Cowboys di Clint Eastwood e The Town di Ben Affleck. L'attore è apparso in diverse serie tv di successo, dal datato Providence, al più recente 30 Rock, con piccoli ruoli anche in Streghe e Una mamma per amica.