16 gennaio 2015 "Mad Men": gli uffici della Sterling Cooper sono arrivati su Infinity La sesta stagione della serie TV che mette in scena vizi e stili dell'America negli anni sessata.

09:00 - Mad Men, serie cult made in Usa ideata da Matthew Weiner, attraverso le vicende di alcuni pubblicitari di New York, ripercorre la storia degli Stati Uniti degli anni Sessanta. La vita dei protagonisti s’intreccia con gli eventi che hanno segnato la storia di quel periodo: dalla campagna presidenziale del 1960 che vede John Kennedy e Richard Nixon antagonisti, all’assassinio dello stesso Kennedy del 1963, per finire con la lotta degli afroamericani per la conquista dei diritti civili.