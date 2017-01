"Mad Max: Fury Road" in anteprima assoluta su Premium Cinema

In Australia, in un futuro in cui tutti lottano per sopravvivere, Max (Tom Hardy) è un ex poliziotto ossessionato dalla perdita della famiglia che viene catturato dai Figli della Guerra, un'armata di soldati comandati da Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). Max, insieme alla ribelle Furiosa (Charlize Theron), si dà quindi alla fuga per trovare un luogo in cui sopravvivere.



Il regista George Miller utilizza una scenografia simile a quella originale con la volontà di richiamare i vecchi film della saga, mostrando però i cambiamenti tecnologici e culturali avvenuti negli ultimi anni. Le scene sono state girate tra i paesaggi della Namibia, dell’Australia e del Sudafrica.