"Love Snack", Matteo Branciamore e Brenda Lodigiani protagonisti di una sketch-comedy

In ogni episodio i due attori cercheranno di incontrare l’anima gemella ma la strada non sarà facile, tra appuntamenti romantici più o meno fortunati. Quando finalmente sembrerà di aver trovato la propria lei o il proprio lui, però, tutto sarà messo in discussione dall'incursione di Leonardo Decarli.



Sarà proprio lui, ambassador digitale del progetto, ad indicare alla community tutti i trucchi per realizzare correttamente la propria candidatura al format. Tra tutti gli snack video pubblicati una giuria di merito individuerà 33 vincitori: 30 riceveranno come premio una SMART BOX, oltre all’inserimento del proprio contributo video in coda ad una delle puntate del programma. I primi tre classificati riceveranno invece un invito esclusivo per partecipare come ospite al set del programma.



Sarà inoltre possibile incontrare il cast e seguire i loro preziosi consigli per realizzare un provino professionale on stage, registrandosi sul sito e presentandosi agli eventi sul territorio organizzati all’interno dei ristoranti McDonald’s, che si terranno il 14 ottobre a Milano e il 18 ottobre a Lecce.