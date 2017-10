"Love Island", rubato sex-tape di una coppia di concorrenti

Scandalo in vista per qualcuno dei concorrenti di " Love Island ", reality inglese dedicato all'amore. La polizia sta infatti indagando sul furto del sex-tape di una delle coppie, girato durante il programma. Il video è stato sottratto dall'auto dell'addetto stampa Rob Cooper, mentre era ferma in una stazione di servizio. Il valore del filmino, secondo Cooper, si aggira sulle 100mila sterline.

La coppia, di cui non è stata svelata l'identità, era infatti in trattativa con la Vivid Entertainment, che in passato ha distribuito i video hard di Kim Kardashian e Paris Hilton. I protagonisti avevano affidato il sex tape all'addetto stampa, che al "Mirror" ha assicurato: "Dal quel giorno l'ho sempre tenuto con me, tranne quando era chiuso in auto o in cassaforte".



Cooper, insieme alla misteriosa coppia, ha deciso di offrire 25mila sterline per riavere indietro la scottante refurtiva: "Se il video cadesse nelle mani sbagliate potrebbe essere caricato online. Per questo ho deciso di offrire una generosa ricompensa a chi lo restituisse con il sigillo ancora integro".