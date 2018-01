"Lontano da te": al via le riprese tra Siviglia, Roma e Praga

Per la prima volta, Mediaset e Mediaset España uniscono le forze per produrre una nuova fiction di standard internazionale: apre a Siviglia il set di "Lontano da te", la romantic comedy europea che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi . La serie è diretta da Ivan Silvestrini , giovane e apprezzato regista italiano, e sarà girata tra Siviglia, Roma e Praga . Partner della coproduzione Italia-Spagna, la società Cross Production di Rosario Rinaldo.

Articolata in sette episodi, "Lontano da te" racconta una storia d’amore contemporanea. Protagonisti, la sregolata e pasticciona ballerina spagnola di flamenco Candela (interpretata dalla Montaner) e l’iperorganizzato Massimo, giovane imprenditore romano (Tiberi). Due caratteri diametralmente opposti la cui vita verrà cambiata da una sorta di incantesimo: pur abitando in paesi diversi, si materializzeranno l’uno nella vita dell’altro nelle circostanze più sorprendenti e inopportune, senza una spiegazione razionale.

Sogno? Magia? Follia? Quale che sia l’origine del fenomeno, il risultato sentimentale tra i due giovani europei è immaginabile. Nel cast anche Pamela Villoresi, Rosario Pardo e Pepon Nieto. “Lontano da te” andrà in onda in contemporanea in Italia su Canale 5 e in Spagna su Telecinco tra fine 2018 e inizio 2019. In corso contatti per la distribuzione nei principali paesi europei oltre che nelle aree internazionali di lingua spagnola. Mediaset controlla con il 50,2% Mediaset España, società quotata alla Borsa di Madrid.