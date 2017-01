"Lo Show dei record", ultima puntata

18:22 - Ultimo appuntamento con "Lo Show dei record" il 6 aprile in prima serata su Canale 5. Grande successo per il programma condotto da Gerry Scotti affiancato, in veste di inviato, da suo figlio Edoardo, che è stato seguito da una media di più di 4 milioni di telespettatori, con picchi di oltre 6. Questa edizione è stata molto amata dal pubblico giovane: tra i ragazzi 15-19enni ha raggiunto una share del 34%.

"Lo Show dei Record" ha registrato ottimi risultati anche sui social network: con l'hashtag ufficiale #loshowdeirecord, ha occupato costantemente le prime posizioni dei Trending Topic di Twitter. Tra i record più bizzarri proposti in questa ultima puntata: Olga Liashchuk, in un minuto, cercerà di schiacciare tra le cosce più angurie possibili; Jason Thomas (detto The Great Orbax) e Joshua Hoover (detto Sweet Pepper Klopex) solleveranno pesi con il solo uso di guance e fronte. Infine, Michael Goudeau tenterà di dare il maggior numero possibile di morsi ad una mela mentre esegue un esercizio di giocoleria.



E ancora, i due giganti Zydrunas e Thor, si affronteranno per l’ultima volta per decretare chi tra loro è l’uomo più forte del mondo. Battute finali anche per la prova del Palo Grasso. I finalisti devono percorrere in meno di 4,96 secondi e senza cadere, un palo orizzontale ricoperto da grasso nautico. La prova è superata se si riesce ad afferrare la bandierina posta alla fine del palo che è alto 12 metri e ha un diametro di 19 centimetri. Il gioco ha coinvolto decine di concorrenti da tutta Italia, allo scopo di trovare lo sfidante di Joe Da Silva, detentore del titolo mondiale.