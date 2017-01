18 febbraio 2015 "Lo show dei record", esordio boom: guarda le prove più incredibili Quasi 5 milioni di telespettatori e una share del 20.45% per la trasmissione condotta da Gerry Scotti. Riguarda alcuni dei momenti più strabilianti Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Boom di ascolti per l'esordio della nuova edizione de "Lo show dei record", leader assoluto della prima serata con 4.915.000 telespettatori e una share del 20.45%. La trasmissione, condotta da Gerry Scotti, ha toccato picchi di oltre 6.200.000 telespettatori. Numeri record anche tra i giovanissimi: 37% di share tra i 15/19enni (Raiuno è al 7.3%) e 32.3% di share sul target 15-24 anni (Raiuno è al 10.6% di share).

Entusiasta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Un altro grande risultato per l’intrattenimento di Canale 5. 'Lo show dei record', con un grandissimo Gerry Scotti , ha vinto la serata, toccando punte altissime di ascolto anche sui giovanissimi. Grazie e complimenti a tutti: a Gerry, al direttore artistico Roberto Cenci, a tutta la squadra autoriale e produttiva".



Grande seguito anche sui social: l’hashtag ufficiale #LoshowDeiRecord ha dominato la classifica dei TT per l’intera serata e altri temi riguardanti il programma sono entrati in top ten come #showdeirecord e #Gerryscotti. Questa mattina tra i Trending Topic mantengono salda la posizione sia l’hashtag ufficiale, sia il nome del conduttore.